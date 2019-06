Al-Dschasira: Büro des Nachrichtensenders im Sudan geschlossen

Inmitten steigender politischer Spannung im Sudan ist das Büro des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira in Khartum nach Angaben der Journalisten von den Behörden geschlossen worden.



Den Reportern des Senders sei verboten worden, im Land zu berichten, teilte Al-Dschasira am Freitag mit. Der Sender verurteilte dies scharf. Man sehe dies "als Angriff auf die Medienfreiheit", hieß es. Trotz dieser politischen Einflussnahme werde man weiterhin über die Geschehnisse im Sudan berichten. Al-Dschasira berichtet auf Arabisch und Englisch und gehört in der arabischen Welt zu den populärsten Sendern. Das Medienunternehmen hat seinen Sitz in Katar.