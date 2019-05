Al-Jazeera suspendiert Mitarbeiter wegen Beitrags über Holocaust

Der arabische Nachrichtenkanal Al-Jazeera hat wegen eines umstrittenen Videos über den Holocaust zwei Mitarbeiter suspendiert.



Der Sender distanziere sich von dem "anstößigen Inhalt" und werde derartiges Material auf seinen Plattformen nicht tolerieren, erklärte der Chef der Digital-Abteilung von Al-Jazeera, Jassir Bischr, am Montag in einer Mitteilung. Das Video und alle dazugehörigen Internet-Einträge seien gelöscht worden.