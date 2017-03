Albrecht Audio bringt Digitalradio DR 880 auf den Markt

Moderne Technik und klassisches Design in einem Gerät miteinander zu vereinbaren, das versucht Albrecht Audio mit seinem neuen Digitalradio-Modell DR 880. Dabei ist neueste Internetradio-Technik in einem Holzgehäuse untergebracht.



Das DR 880 ist DAB-Plus-fähig und hat ein 2,4-Zoll-Farbdisplay. Darüber sollen sich dank neuester Technik Nachrichten, Wetter-, oder Künstlerinformationen ablesen lassen können. Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang mitinbegriffen.