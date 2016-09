Albrecht stellt neues Hybridradio DR 316 C im Retrolook vor

Im Retrolook kommt das neue Hybridradio DR 316 C von Albrecht Audio daher. Es soll das Line-Up rund um die Designervariante DR 315 C erweitern.



Der Hersteller Albrecht Audio hat mit dem DR 316 C ein neues Hybridradio vorgestellt, das mit formschönen Holzgehäuse überzeugen will. Mit einem UKW- und DAB-Plus-Empfänger ausgestattet, vereint das Gerät die Welten des analogen und digitalen Empfangs.