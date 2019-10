Aldi blamiert sich mit Peinlich-Werbespot

Die Discounter-Kette Aldi Süd will sich mit einem Image-Film bei potentiellen Bewerbern positionieren, bewegt sich dabei aber aufs Glatteis – und macht dort keine gute Figur.



Geniale Werbespots sind selten – plumpe umso häufiger. Richtiggehend peinlich wird es auch manchmal, insbesondere wenn man seine unausgegorenen Werbe-Einspieler einem Kino-Publikum auf der großen Leinwand präsentiert.

"Wofür bist du Feuer und Flamme?" ist die Kernfrage, mit der die Zielgruppe bewerbungswilliger junger Menschen mittels Kino-Spot zu einem Karrierestart beim Discount-Riesen Aldi-Süd angeregt werden soll. Als beste Beispiele dafür, wie unglaublich beseelend die Arbeit an der Registerkasse und im Lager sind, werden junge Mitarbeiter präsentiert, deren Arbeitsabläufe sich so tief in ihr Unterbewusstsein eingegraben haben, dass sie weder beim Sport noch beim Freizeit-Grillen ihre berufsbedingten Bewegungsabläufe abschütteln können.



Ob das ein Beispiel für eine gesunde Work-Life-Balance sein soll, die im Zeitalter von Burn-Out und Erschöpfungsdepression im Fokus gesundheitsfördernder Maßnahmen steht, sollte sich die zuständige Werbeagentur fragen – und in zukünftigen Versuchen, Aldi Süd als attraktiven Arbeitgeber darzustellen, vielleicht einen anderen Ansatz wählen. Vielleicht einen, in dem junge Menschen nicht mit abständig wirkendem, ins Gesicht gemeißelten Service-Lächeln und leerem Blick ihren Freizeitaktivitäten völlig abwesend und unbeteiligt nachgehen und dabei tatsächlich Roboter-Geräusche machen wie eine Borg-Drohne bei der Arbeit. Ach ja, ihre Arbeit – das ist alles, was sie lieben. Zum Glück geht es morgen früh wieder los.