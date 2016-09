Aldi startet Kampagne für seinen Musikstreaming-Dienst

Seit einem Jahr kooperiert Aldi mit Streamingdienst Napster und Technologie-Unternehmen Medion. Zum Geburtstag gibt es den Zugang zur Musik-Bibliothek gratis.



"Aldi life Musik powered by Napster" feiert Geburtstag. Seit einem Jahr arbeiten die Unternehmen Aldi, Medion und Napster für ein gemeinsames Streamingangebot zusammen. Jetzt soll das erste Jubiläum der Kooperation mit besonderen Angeboten begangen werden. Von Samstag bis zum 23. September können Neukunden die Musik des Dienstes, inklusive der Hörbücher, kostenlos, ohne Angabe von Nutzerdaten und ohne Anmeldung testen.