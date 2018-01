Alexa: Amazon plant adressierte Werbung

Die Idee scheint zu verlockend als dass ein Konzern wie Amazon darauf mittelfristig verzichten würde. US-Medienberichten zufolge plant Amazon Werbung in seine Assistenz-Software Alexa zu integrieren.



Macht Alexa bald Werbung? Wie der US-Sender CNBC berichtet plant Amazon seine Assistenz-Software schon bald für Werbezwecke einzusetzen. So seien auch schon einige große Unternehmen sehr interessiert an den Plänen.