Alexa überwacht jetzt auch das Haus

7links bringt drei neue Kameras auf den Markt. Und im Zusammenspiel mit Echo Show, Echo Spot und Fire TV kann man jede Bewegung vor der Kamera sofort auf dem Bildschirm im Fernsehen nachverfolgen.



Per Skill können die Kameras dem Amazon-Account hinzugefügt werden. Mit der Alexa-Sprachsteuerung kann man sich die Bilder der unterschiedlichen Kameras jederzeit anzeigen lassen. Der Überwacher lässt sich per App-Befehl bis zu 360° um die eigene Achse bewegen. Und mit dem vertikalen Schwenkbereich von 75° überblickt man einen großen Bereich.