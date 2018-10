Alexa und Co: Deutsche befürchten Verständigungsschwierigkeiten

Laut einer repräsentativen YouGov-Studie im Auftrag von E.ON hat knapp ein Drittel der Deutschen bereits einen Sprachassistenten. Der Rest der Republik ist mitunter noch skeptisch.



19 Prozent der Befragten geben an, dass sie Sprachassistenten nicht nutzen, weil sie Angst haben, dass diese sie falsch verstehen. Und 17 Prozent befürchten, über Sprachassistenten etwas zu bestellen, was sie eigentlich gar nicht bestellen wollten.