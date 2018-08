Alexa und Cortana verstehen sich ab sofort

Vor fast einem Jahr haben sich Amazon und Microsoft zusammengetan, um Alexa und Cortana vorzustellen. Oder anders gesagt, ihre Sprachassistenz-Software gegenseitig zu integrieren. Nun ist es soweit - eine Testphase startet.



In den USA können die Nutzer ab dieser Woche erstmals ausprobieren, wie gut die beiden Assistentinnen wirklich miteinander harmonieren, wie hierzulande zuerst "Horizont" berichtet.