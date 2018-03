Alexa und Siri bekommen Konkurrenz von IBM

Der Watson Assistant soll das Pendant zu Alexa, Siri, Bixby und anderen Sprachassistenten werden. IBM macht es aber anders als die Konkurrenz.



IBM wollte beim neusten Projekt wohl einiges anders machen als die Kollegen von Amazon und Apple. Watson Assistant, wie der digitale Assistent nach einem Bericht von "Horizont" heißen soll, wird nämlich nicht in einem Lautsprecher auf den Markt gebracht.