Alexander Gerst antwortet im KiKA live von der ISS auf Fragen

Alexander Gerst meldet sich diesen Samstag im Kinderkanal live aus dem Weltall. Das Interview von der ISS mit "Astro Alex" ist Teil einer Raumfahrt-Show an der TU Berlin.



Der deutsche Astronaut ist zur Zeit auf einer mehrmonatigen Forschungsmission auf der Internationalen Raumstation ISS, die im Erdorbit kreist. Das KiKA-Wissensmagazin "Erde an Zukunft" mit Moderator Felix Seibert-Daiker beschäftigt sich am heutigen Samstagabend um 20 Uhr mit den Gefahren, denen er dabei ausgesetzt ist.