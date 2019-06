Alexander Gerst würde gerne zum Mond und Mars fliegen

Auch nach zwei Einsätzen auf der ISS zieht es Astronaut Alexander Gerst wieder ins All. Würde er die Chance bekommen, würde er aber weiter weg fliegen - sogar bis zum Mars.



Astronaut Alexander Gerst möchte gerne nochmal ins Weltall fliegen. "Auf der ISS war ich zwei Mal, das war wunderbar, ich würde auch bei einem dritten Mal nicht nein sagen", sagte Gerst der "Thüringer Allgemeinen" (Mittwoch). Wenn er jedoch die Wahl hätte, würde er gerne weiter hinaus ins All, "zum Mond und dann weiter zum Mars", sagte der 43-Jährige. Er verwies darauf, dass die Europäische Raumfahrtorganisation Esa gerade zusammen mit ihrem US-Partner Nasa ein Raumschiff baut, das zum Mond fliegen soll.