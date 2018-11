Alexander Kind nimmt auf R.SA-Chefsessel Platz

Der sächsische Radiosender R.SA bekommt einen neuen Programmchef. Alexander Kind übernimmt von Namensvetter Alexander Hose. Der Vorgänger widmet sich derweil strategischen Aufgaben.



Seit März 2018 leitete Axel Hose interimsweise das sächsische Radio-Programm. Jetzt gibt es einen Wechsel in der Chef-Etage von R.SA, berichtet "radioszene". Alexander Kind übernimmt ab Januar 2019 die Programmleitung.