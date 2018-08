"Alf" kehrt in einem Remake zurück

Einer der beliebtesten Außerirdischen im TV der 1980er Jahre legt wieder einen Stopp auf der Erde ein.



Der vorlaute Außerirdische "Alf" kehrt zur Erde zurück: Die in den 1980er Jahren beliebte TV-Serie werde beim Studio Warner Bros. neu aufgelegt, berichtete der "Hollywood Reporter". Der zottelige Alien - "Alf" ist eine Kurzform für "außerirdische Lebensform" - werde dabei auf der Erde eine neue Familie mit neuen Charakteren besuchen. Auch "Alf"-Autor Tom Patchett und Paul Fusco, der die Alf-Puppe bewegte und spielte, seien an dem Projekt beteiligt. Welcher Sender die Serie zeigen wird, ist noch unklar.