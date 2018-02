Alibaba kauft Disney-Filme für China

Alibaba gehört weltweit zu den größten Konzernen überhaupt. Für den chinesischen Markt hat man jetzt einen umfangreichen Deal mit Disney abgeschlossen.



Youku ist quasi das YouTube Chinas. Obwohl Youku nur auf den heimischen Markt beschränkt, begegnen sich die beiden Streamingplattformen, was Nutzerzahlen und Datenvolumen betrifft, auf Augenhöhe. Jetzt hat der Mutterkonzern Alibaba mit Disney zugunsten von Youku eine Vereinbarung getroffen, um mehr als 1.000 Filme und Serien in China anbieten zu können. Auch auf anderen Verbreitungs-Kanälen werden Disney-Inhalte zu sehen sein.