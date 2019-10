Alice Weidel geht auf Kindernachrichten "Logo" los

Dass die AfD ein Problem mit den Öffentlich-Rechtlichen hat ist hinlänglich bekannt. Dass die Politiker der rechtspopulistischen Partei sich auch vor Formaten für Kinder nicht Halt machen ist jedoch neu.



"Logo", die Nachrichtensendung im Kinderkanal, ist nun ins Visier von Alice Weidel geraten. Die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion wirft den Kindernachrichten auf Facebook "Denunzierung" ihrer Partei vor.