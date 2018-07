Alida Gundlach wird 75 - "Ich habe alles erlebt"

Moderatorin nicht nur des Fernsehklassikers "NDR Talk Show", Tänzerin, Sängerin und Autorin - Alida Gundlach wird 75. Doch wo andere längst im Ruhestand sind, hat die notorische Optimistin eine neue Lebensaufgabe und arbeitet mehr als je zuvor.



Alida Gundlach hat auf ihrem Gnadenhof Hunde und Katzen, Schafe und Pferde. "Im Notfall nehmen wir alles, was vier Beine hat", sagt die langjährige Moderatorin der "NDR Talk Show", während es über das weitläufige Gelände mit großem Garten und Weiden geht. Geschichten und Begegnungen sprudeln dabei aus der rastlosen Frau mit den hellwachen Augen und der flotten Strähnchen-Frisur. Unglaublich - sie wird 75.



Wach, quirlig, positiv, umtriebig, mütterlich, resolut und höchst selten sprachlos - "undiplomatisch" ergänzt sie. Sehr direkt und geradeaus auf jeden Fall. Keine Schublade, viele Etiketten: TV-Moderatorin, Tänzerin, Sängerin, Autorin und jetzt vor allem Tierschützerin. Sie lebt mit ihrem zweiten Mann Burckhard Gundlach auf dem Hof ihres Vereins "Tierwork" im kleinen Dörfchen Büchten im Süden der Lüneburger Heide.