Aliens erobern Sky

Im April erobern Aliens die Fernsehschirme bei Sky. Vom 13. bis 22. April ersetzt der Pop-up-Sender "Sky Cinema Alien HD" den Channel Sky Cinema Hits.



In dieser Zeit können sich die Zuschauer auf die acht Hits mit der bissigen Kreatur rund um die Uhr freuen. In vier der "Alien"-Blockbuster spielt Sigourney Weaver ihre Paraderolle als Officer Ripley.