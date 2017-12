Alle Bayern-Spiele im ZDF - Leipzig und Dortmund bei Sport1

Während die Bayern bei der Auslosung zum Champions-League-Achtelfinale mit dem Gegner Besiktas Glück hatten, werden sich Leipzig und Dortmund in der Zwischenrunde der Euro-League mit italienischen Kontrahenten messen müssen.



Sport1 wird am 15. Februar zuerst live vom Zwischenrundenspiel SSC Neapel gegen RB Leipzig in der Europa League berichten. Anpfiff wird um 21.05 Uhr sein. Von den drei verbliebenen deutschen Vertretern im internationalen Geschäft haben die roten Bullen mit Sicherheit das schwerste Los gezogen.