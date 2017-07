"Alle Spiele": Sky startet in Saison der 2. Fußball-Bundesliga

306 Begegnungen stehen in der zweiten Bundesliga für die neue Saison auf dem Plan. Sky überträgt sie live. Erstmals ist auch das Montagabendspiel zu sehen.



Am 28.Juli geht die zweite Bundesliga in die neue Saison 2017/2018. Sky-Kunden können jedes der 306 Spiele live sehen. In der 44. Spielzeit will der Sender auch erstmals die Mantagabendspiele übertragen.