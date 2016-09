Alle Spiele der UEFA Champions League bei Sky und ZDF

Die UEFA Champions League geht in die neue Spielzeit. Mit Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sind gleich vier deutsche Vereine am Start. Die Spiele sind auf Sky und ZDF live zu sehen.



Den Auftakt der Champions League am heutigen Dienstag überträgt Sky exklusiv. Dort sind an jedem Gruppenspieltag drei der vier Einzelspiele mit deutscher Beteiligung, die Konferenz sowie die Deutsche Konferenz zu sehen. Insgesamt zeigt Sky alle 125 Begegnungen live, 110 davon sind sogar ausschließlich auf Sky zu sehen. Das Auftaktspiel am Dienstag, bei dem Borussia Mönchengladbach auf Manchester City trifft, wird ab 19.30 bei Sky übertragen. Auch das gleichzeitig stattfindende Spiel Bayern München gegen Fk Rostow präsentiert Sky exklusiv.