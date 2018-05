Alle TV-Inhalte on Demand & als Download [Kooperation]

Save.TV ersetzt lineares Fernsehen mit den Vorzügen von Video-on-Demand. Erstellen Sie dank smartem Videorecording aus über 40 TV-Sendern Ihre Mediathek auf Abruf. Für kurze Zeit erhalten DIGITAL FERNSEHEN Leser/innen den Dienst 3 Monate gratis!



Save.TV steht für intuitive und unabhängige TV-Nutzung via smartem Video Recording. Bisher war für Otto Normalverbraucher und weniger technikaffine Menschen der zeitversetzte Zugriff auf TV-Inhalte immer sehr komplex. Nicht selten waren verschiedene Schnittstellen und Dienste voneinander abhängig. Mit Save.TV gehört das der Vergangenheit an.



Und so funktioniert Save.TV:

Ob über die Website oder eine der Save.TV Apps für TV, Smartphone oder Tablet: Sie wählen Ihre TV-Highlights aus über 10.000 Filmen, Dokumentationen und Serien aus, klicken auf den REC-Button und Save.TV nimmt Ihnen automatisch Ihre favorisierten Sendungen auf. Gespeichert werden Ihre Aufnahmen in der Cloud, wo Sie Ihr persönliches Programm jederzeit abrufen und ansehen können, wann und wo Sie es wollen.



Spannung von Anfang bis Ende

Auf Wunsch laufen die Sendungen ohne Werbung und beste Filmqualität (dank 18 TV-Sendern in HD) gibt es kostenlos dazu. Für 30 Tage (XL Paket) bleiben Ihre Aufnahmen in Ihrer persönlichen Cloud erhalten. Der Speicherplatz ist dabei unbegrenzt. Wollen Sie die Sendungen für die Ewigkeit festhalten, laden Sie die Sendungen einfach auf Ihre Festplatte oder Ihr mobiles Gerät herunter. So ist Ihre Mediathek auch ohne Internetverbindung verfügbar. Die Verwendung von Save.TV bietet sich auch auf Reisen an. Dank der Downloadfunktion haben Sie Ihr persönliches Programm immer auf dem Smartphone oder Tablet parat und können deutsches Fernsehen auch im Ausland nutzen.

Flexibilität ist bei Save.TV Programm

Save.TV macht es Ihnen als Nutzer so einfach wie möglich. Einmal programmiert nimmt der Recorder Ihnen Ihre Wunschsendungen bei Ausstrahlungstermin ohne Ihr weiteres Zutun auf. So müssen Sie nicht jedes Mal selbst daran denken, wenn Ihre Sendung läuft. Legen Sie sich auf Ihre Interessen zugeschnittene Themenkanäle (sogenannte Channels) an, um automatisch alle Episoden Ihrer Lieblingsserie oder Ihres Lieblingsschauspielers zu sichern. Damit verpassen Sie garantiert keine Folge mehr.

Ihre favorisierten Sendungen können Sie sich ganz leicht aus dem Programm heraussuchen. Save.TV bietet eine Übersicht über alle aktuellen und kommenden Sendungen an. Außerdem schlägt Ihnen Save.TV bereits ausgewählte TV-Highlights der kommenden vier Wochen vor.

Dank der parallelen Aufnahmefunktion müssen Sie sich nicht mehr für eine TV-Ausstrahlung zu einer Zeit entscheiden. Save.TV nimmt problemlos mehrere TV-Sendungen zur selben Sendezeit auf. Eine intelligente Filterfunktion hilft Ihnen den Überblick über Ihre Aufnahmen zu behalten. In persönliche Playlists sortiert, spielen Sie die gewünschten Sendungen an einem Stück ohne Unterbrechungen ab.



Ein Account – mehrere Geräte

Der Account kann parallel von beliebig vielen Geräten genutzt werden. Save.TV funktioniert online über die Website oder mobil über die Apps für iOS, Android, Amazon und Windows. Für ausgewählte Smart TV-Geräte gibt es Save.TV ebenfalls als App. In Kombination mit dem Google Chromecast ist der Service auf allen Smart TV-Geräten zuhause und Sie erhalten Ihre Sendung im Großformat. Freaks und Geeks nutzen Save.TV über ihre Xbox One oder als Kodi Add-On.



Sie wollen Save.TV testen? Dann sind Sie hier richtig:



