Allergien im Fokus bei NDR-Thementagen

Passend zur Jahreszeit behandelt der Norddeutsche Rundfunk nächste Woche das Thema Allergien im Radio, TV und online.



Für rund 30 Millionen Allergiker in Deutschland lohnt sich kommende Woche Montag und Dienstag ein Blick auf das Programm des NDR: Die Rundfunkanstalt wird an insgesamt zwei Thementagen Allergien in den Fokus nehmen. Das passiert multimedial: Neben dem linearen TV-Programm wird das Thema intensiv auch im Radio und online behandelt.