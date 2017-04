Alles fürs Multimedia-Heim: UHD-Fernseher und -Receiver im Test

Ab sofort ist die DIGITAL TESTED im Handel erhältlich. Darin werden die neusten UHD-Geräte unter die Lupe genommen. Auch Digitalradios und Lautsprecher sind ein großes Thema.

Redakteure von Testmagazinen im Bereich der Unterhaltungselektronik werden auch im Freundes- und Familienkreis immer wieder um Beratung gebeten. Welcher Fernseher bietet das beste Bild, wo höre ich den besten Ton oder welcher Digitalempfänger bringt am meisten Sender auf die Mattscheibe? Na klar, die Geräte stehen zuhauf in den Testlaboren und Dank umfangreicher Messungen steht schnell fest, welcher Fernseher ein ordentliches Bild und welcher Lautsprecher einen guten Ton bringt.



Doch ganz so einfach fällt die Antwort auch im engsten Freundeskreis nicht, denn der Fragesteller hat vielleicht ganz bestimmte Vorstellungen vom neu anzuschaffenden Gerät. Da wäre erst einmal die Preisklasse bedacht, denn er soll sich unsere Empfehlung auch leisten können. Will der Fragensteller eher am Tag fernsehen oder lieber am Abend? Steht der TV in der dunklen Ecke oder vor dem Fenster? Stört er sich an kleinen Bildschwächen wenn dafür der Ton genial ist? Und ganz wichtig: Ist er vielleicht schon seit Jahren einer Marke treu und will eigentlich nur eine Modell-Empfehlung eines bestimmten Herstellers?

Sie sehen, Kaufberatung ist nicht einfach und die vielen Leserzuschriften mit der Frage "Welcher ist der beste TV?" können nicht so einfach beantwortet werden. Jeder muss seine individuellen Ansprüche festlegen – sei es das Budget oder eine spezielle technische Eigenschaft . Die Zeitschrift DIGITAL TESTED gibt Ihnen das Werkzeug an die Hand, um selbst zu entscheiden, welches Heimkino-Gerät demnächst in Ihrem Einkaufskorb landet. Im aktuellen Heft 02/2017 nimmt die Testredaktion darin diverse UHD-Fernsehgeräte der marken Samsung, Sony, Panasonic, und LG unter die Lupe.



Auch die Neuheiten des Jahres werden noch einmal präsentiert, was sicher für all jene interessant sein wird, die erst in den kommenden Monaten einen neuen UHD-Fernseher kaufen möchten. In der Rubrik Empfang müssen sich die passenden Zuspieler, für all diejenigen, die mehr von einem Empfänger wünschen als den klassischen Enmpfang von Fernsehkanälen, beweisen. Darunter auch der neue VU+ Ultimo 4K, der in seinem Bereich ein wahres Allroundtallent ist. Bis zu 158 verschiedene Signale lassen sich mit ihm empfangen. Welche Highlights die Geräte sonst noch bieten lesen Sie im Printmagazin DIGITAL TESTED, welches ab sofort zum Preis von nur 2,99 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich ist.



Was für das Bild gut ist, muss erst recht auch für den Ton gelten: Volle Qualität voraus. Die Audioexperten des Auerbach Verlages haben deshalb Lautsprecher aber auch AV-Receiver unter die Lupe genommen. Ein besonderes Highlight stellt aber der Test von Amazons Multimedialautsprecher Alexa dar. Digitalradiofreunde werden im Heft 02/2017 ebenfalls bedient mit dem Palona Quubi wird ein leistungsfähiger Radioempfänger mit allerlei technischen Raffinessen getestet.



Die aktuelle Ausgabe 2/17 der DIGITAL TESTED gibt es ab sofort überall am Kiosk und online als PDF-Download zu kaufen.







