Alles neu bei ARD-alpha

Mit neuen Sendungen, neuem Programmschema und einem aufgefrischten Design feiert der Bildungssender ARD-alpha seinen 20. Geburtstag.



1998 ging der Sender, der damals noch BR-alpha hieß, an den Start. Zum Jubiläum wird die ARD nun vieles neu machen und auffrischen. Ab 5. März sehen die Zuschauer deshalb neue Sendungen in einem runderneuerten Programmschema.