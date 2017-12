"Alles was zählt" künftig barrierefrei

Die RTL-Mediengruppe baut ihr barrierefreies Angebot weiter aus. So soll ab dem 2. Januar die Serie "Alles was zählt" optional mit Untertiteln ausgestrahlt werden.



2018 werden innerhalb der RTL-Sendergruppe täglich zehn Stunden untertiteltes Programm angeboten. Bei RTL werden neben "Alles was zählt" auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Der Lehrer" oder "Magda macht das schon" mit Untertiteln ausgestrahlt.