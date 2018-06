"Alles wird gut": Nina Ruge bekommt eigene Sendung bei health tv

Die Fernsehmoderatorin ist bald mit einer neuen Aufgabe bei health tv zu sehen. "Alles wird gut - lebe deine Sehnsucht" wird die eigene Serie von Nina Ruge.



"Alles wird gut - lebe deine Sehnsucht" heißt die neue Sendung mit Nina Ruge. Ab Sonntag ist die Fernsehmoderatorin mit ihrer eigenen 21-teiligen Sendung bei health tv zu sehen.