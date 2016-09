Allo: Google startet Whatsapp-Alternative

Die Auswahl an Kommunikationstools ist seit Mittwoch um eine Alternative reicher: Mit Allo will auch Google im bereits vollen Markt der Messenger-Dienste mitmischen und setzt dabei vor allem auf den Google-Assistenten. Deutsche Nutzer müssen sich allerdings noch gedulden.



Wie alle großen Internetfirmen durchdringt auch Google den Alltag der Menschen und baut dabei seine Präsenz immer weiter aus: Nach dem mobilen Reise-Guide Trips will der Internet-Riese nun auch auf dem Messengermarkt mitmischen und hat am Mittwoch Allo gestartet.