Almklausi wird 12. Bewohner bei "Promi Big Brother"

Das Geheimnis um den letzten Bewohner in der TV-Show "Promi Big Brother" ist gelüftet.



Schlagersänger Almklausi (49) wird am Freitag (20.15 Uhr/Sat.1) auf den Campingplatz zu den anderen elf Kandidaten ziehen, wie der Sender Sat.1 der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Bekannt ist der Ballermann-Schlagersänger unter anderem für seinen jüngsten Hit "Mama Laudaaa".