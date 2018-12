Aloha! Das ZDF-"Traumschiff" steuert zu Weihnachten Hawaii an

"Traumschiff"-Fans können sich über Feiertage auf zwei neue Episoden "Kreuzfahrt ins Glück" freuen.



Zum Fest gehen wieder neue "Traumschiff"-Passagiere an Board. Das ZDF zeigt insgesamt zwei neue Episoden der Kreuzfahrt-Serie. Am Mittwoch (26. Dezember) nimmt das TV-Boot Kurs auf Hawaii.