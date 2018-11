Alphabet: Blutzucker nun doch nicht per Kontaktlinse bestimmbar

Die Forschung an der Diabetiker-Kontaktlinse beim Google-Mutterkonzern Alphabet wurde gestoppt.



Eines der bekanntesten Gesundheitsprojekte des Google-Mutterkonzerns Alphabet - eine digitale Kontaktlinse für Diabetiker - ist wegen mangelnder Erfolgsaussichten gestoppt worden. Die 2014 vorgestellte Idee war, den Blutzuckergehalt in der Tränenflüssigkeit zu messen. Es gelang zwar, dafür Sensoren und Sender in Kontaktlinsen unterzubringen, erklärte die auf Gesundheit spezialisierte Google-Schwesterfirma Verily am Wochenende. Doch es gelinge nicht, verlässlich den Blutzuckergehalt anhand der Glukosekonzentration in der Tränenflüssigkeit zu bestimmen.