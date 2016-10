Alphabet bleibt dank Google weiter auf Wachstumskurs

Seit der Gründung von Alphabet als Dachkonzern von Google kann sich dieser über stetig steigende Umsätze und Gewinne freuen. Was aber hauptsächlich an der ertragreichen Internet-Sparte liegt, denn die weiteren Abteilungen arbeiten stark defizitär.



Die Stärke von Google im Internet-Geschäft hat seinem Mutterkonzern Alphabet im vergangenen Quartal erneut deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn beschert. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 22,45 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um gut 27 Prozent auf 5,06 Milliarden Dollar hoch, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Die Aktie legte nachbörslich zeitweise um 1,28 Prozent zu, weil die Zahlen über den Erwartungen der Börsianer lagen.