"Alvin und die Chipmunks" mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Piepsstimmen auf dem Walk of Fame: "Alvin and The Chipmunks", Hollywoods berühmte Streifenhörnchen-Musikgruppe, ist auf der berühmten Flaniermeile in Los Angeles mit einem Stern geehrt worden.



Alvin und seine schrillen Gefährten Simon und Theodore, die mit Platten, Cartoons, Fernsehserien und Spielfilme weltweit bekannt sind, waren als überlebensgroße Puppenfiguren bei der Feier dabei. Das Musiker-Produzenten-Paar Ross Bagdasarian (69) und Janice Karman (64) enthüllte die Plakette auf dem Hollywood Boulevard.

Bagdasarians Vater, ein Sänger und Songschreiber armenischer Abstammung, hatte die Streifenhörnchen-Musikgruppe erstmals 1958 auf der Platte "The Chipmunk Song" singen lassen. Für deren Piepsstimmen wurde sein eigener Gesang einfach schneller abgespielt. Nach seinem frühen Tod mit 52 Jahren führte der Sohn den Familienbetrieb erfolgreich fort. Allein der vierte Animations- und Realfilm "Alvin und die Chipmunks: Road Chip" (2015) spielte etwa 235 Millionen Dollar ein. Seit 2015 ist zudem die Animationsserie "Alvinnnn!!! und die Chipmunks" im Fernsehen zu sehen.