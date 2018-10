Am 21. Oktober beginnt wieder die Luke-Mockridge-Saison

Ab dem 21. Oktober bis Weihnachten gibt es 13 Shows mit Luke Mockridge bei Sat.1. Den Anfang macht die fünfte Staffel seiner Comedyshow "Luke! Die Woche und ich" am Sonntag, den 21. Oktober um 22.30 Uhr.



Musikalisch, witzig und ein wenig nostalgisch feiert Luke Mockridge bereits in der Woche darauf seine Teenie-Zeit mit dem Special "Luke! Die 2000er und ich" am Freitag, 26. Oktober, um 20.15 Uhr in Sat.1.