Am 9. November geht’s nach Plauen mit dem ZDF

Die Wenigsten wissen es, aber die friedliche Revolution in DDR begann in Plauen. Deshalb kommt das "ZDF Morgenmagazin" am 9. November aus der Stadt im Herzen Sachsens.

Das "ZDF-Morgenmagazin" schaut anlässlich des Mauerfalls zurück auf den 7. Oktober 1989, als in Plauen viele DDR-Bürger zum historischen Rathaus der sächsischen Stadt zogen. Ein Tag, der als historischer Tag in die Geschichte der Wende einging: Aus Plauen, wo die friedliche Revolution 1989 begann, berichtet Moderatorin Dunja Hayali am 9. November von 5.30 bis 9.00 Uhr in jeder halben Stunde live.