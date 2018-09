Am Mittwoch startet "Fort Boyard" bei Sat.1

Am 5. September starten auf Sat.1 neue Folgen der Abenteuer-Gameshow "Fort Boyard". Die Show kehrt 28 Jahre nach ihrem Start ins Fernsehen zurück.



In den vier neuen Folgen sollen vier Fünfer-Teams, besetzt mit diversen Promis, die französische Festungsanlage erobern und dem "Lord Boyard" sein Gold entreißen.