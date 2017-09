Am Wahlsonntag kein Tatort im Ersten

Seit 47 Jahren gibt es die Krimireihe, 13 Bundestagswahlsonntage fielen in diese Zeit. Wer nun am Sonntag der Bundestagswahl um 20.15 Uhr einen neuen "Tatort" erwartet hat, wird dieses Mal enttäuscht.



Das Erste, wie auch das ZDF, sendet am Wahlsonntag zur besten Sendezeit die "Berliner Runde" mit Vertretern der Bundestagsparteien. Es kommt also kein neuer Sonntagskrimi. Lediglich zweimal gab es an einem solchen Sonntag einen neuen "Tatort" im Ersten, wie "Tatort"-Experte François Werner von " tatort-fundus.de" weiß.