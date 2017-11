Amateur-Fußball live auf der Mattscheibe

Wer seinen Lieblingsverein nicht vom Spielfeldrand anfeuern kann, hat jetzt die Möglichkeit vor dem Bildschirm dabei zu sein. Die Streaming- und Fan-Plattform soccerwatch.tv überträgt die Spiele vom Bolzplatz aus live ins Internet.



Mit intelligenten Kameras werden ab sofort die Spiele aller Vereine, die an der Pilot-Phase des Start-ups soccerwatch.tv teilgenommen haben, ins Internet übertragen. So können Fans der Amateurvereine auch von zu Hause aus oder von unterwegs live dabei sein, wenn die Fußballer kicken.