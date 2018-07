Amateurfußball-Saison auf Sporttotal.tv startet

Das Sporttotal-Netzwerk mit seiner automatisierten Übertragungs-Technologie hat sich in erster Linie dem Amateur-Fußball verschrieben. Ausgewählte Spitzenspiele werden jetzt auch kommentiert und Volleyball stößt nun auch zum Programm.



Die Amateurfußball-Ligen sind teilweise schon in die neue Saison gestartet. Schon in Kürze rollt der Ball auch wieder bei Sporttotal.tv. Das Netzwerk will dieses Jahr über 4.000 Spiele live übertragen. Die Neuerung: Ausgewählte Topspiele gibt es diesmal mit Kommentar.