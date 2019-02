Amazon-Angebotswoche für Filme, Serien und Geräte fürs Heimkino

Hinter dem unscheinbaren Titel "Pocorn-Woche" verstecken sich Angebote zum Streamen, für DVDs sowie TV- und Heimkino-Gerätschaften. Los geht es in ein paar Tagen - inklusive einer Grimme-Preis-gekrönte Serie gratis.



Die Serie "Beat", die am Dienstag in der Kategorie "Fiktion" mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, kann im Laufe der sogenannten "Popcorn"-Woche von registrierten Amazon-Kunden auch ohne Prime-Mitgliedschaft gestreamt werden. Der Aktionszeitraum beginnt am kommenden Freitag und läuft bis zum 10. März. Währenddessen offeriert das Internet-Versandhaus verschiedene Angebote aus dem Entertainment-Kosmos.