Amazon-Boss verdient im Schlaf 4 Millionen pro Stunde

Mit insgesamt 150 Milliarden Dollar ist Jeff Bezos der reichste Mensch der jüngeren Geschichte. Der Amazon-Chef ist aber nicht der einzige Geschäftsmann, der unvorstellbare Summen verdient. Das verdienen Mark Zuckerberg und Elon Musk in einer Stunde.



Jede Stunde am Tag wird Amazon-Chef Jeff Bezos um vier Millionen reicher. Allein im vergangenen halben Jahr hat sich sein Vermögen um rund 50 Milliarden US-Dollar vergrößert. Diese Zahlen hat die Newsplattform "Business Insider" veröffentlicht. Bezos ist allerdings nur die Spitze des Eisberges aus unvorstellbar reichen Köpfen von US-Techkonzernen.