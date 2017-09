Amazon Channels holt Sport1 US an Bord

Der Dienst Amazon Channels erweitert sein Angebot um Sport1 US und EDGEsport und die Sender ihre Reichweite. Von der Kooperation dürften am Ende also alle Beteiligten profitieren.



Mit Sport1 US hat sich der Dienst Amazon Channels ein weiteres Objekt der Begierde an Bord geholt, um sein Angebot ein weiteres Mal zu erweitern. Neben Sport1 US hat Amazon außerdem den brandneuen Channel EDGEsport akquiriert. Insgesamt können die Zuschauer mit Prime-Abo künftig auf NBA Basketball, NHL Eishockey, MLB Baseball sowie Action- und Extremsport gegen einen Aufpreis die Kanäle hinzubuchen.