Amazon & Co.: Illegale Importe gefährden Umwelt und Verbraucher

Die Umweltverbände Deutsche Umwelthilfe (DUH), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Naturschutzbund Deutschland (NABU), Germanwatch und Deutscher Naturschutzring (DNR) haben sich an die Bundesregierung mit der Forderung gewandt, illegale Importe von Elektrogeräten zu stoppen.



Der Online-Handel boomt und mit ihm der illegale Verkauf von Elektrogeräten. Über Internetshops wie Amazon und Ebay werden mittlerweile jedes Jahr mehr als 460.000 Tonnen Elektrogeräte in Europa illegal in Verkehr gebracht.