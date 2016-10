Amazon-Deutschland-Chef: Kooperation statt Konkurrenz mit TV

Streamingdienst versus klassisches TV: Der Deutschland-Chef von Amazon Prime Video hat sich für eine Kooperation zwischen Internetanbietern und klassischen Fernsehsendern ausgesprochen.



Das Internet wird immer wichtiger zum Konsum von Bewegtbildinhalten. Dabei sind immer mehr Zuschauer auch bereit, für den Content zu bezahlen, wie aktuelle Studien belegen. Besonders die internationalen Streamingdienste Amazon und Netflix profitieren von dieser Entwicklung. Dennoch müssen klassische lineare Fernsehsender und die Streamingdienste nicht unbedingt miteinander konkurrieren. Statt sich in einen Konkurrenzkampf miteinander zu verstricken hat sich Christoph Schneider, Deutschland-Chef von Amazon Prime Video, für eine gewinnbringende Kooperation ausgesprochen.