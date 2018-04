Amazon: Die Jagd auf Mathias Schweighöfer geht weiter

"You are wanted" geht in die zweite Runde. Nutzer von Amazon Prime können neue Episoden rund um die Jagd auf Lukas Franke sehen, in dessen Rolle wieder Mathias Schweighöfer schlüpft. In dem Prime Original geht es um die Tücken unserer digitalen Welt.



Es wird actionreich beim Streamingdienst von Amazon. Mathias Schweighöfer ist wieder als Familienvater zu sehen, für den sich der Alptraum aus der ersten Staffel "You are wanted" fortsetzt. Zuletzt schien er mit dem Daten sammelnden Monsterprogramm "Burning Man" sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten.