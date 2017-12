Amazon-Dokumentation auf ZDFinfo und im ZDF

Gerade in der Vorweihnachtszeit boomt auch der Online-Handel wieder. Einer der größten Player in Deutschland ist Amazon. Der als Online-Buchhändler gestartete Konzern hat mittlerweile sogar Lebensmittel im Angebot.



ZDFinfo geht in "Amazon - gnadenlos erfolgreich" der Frage nach, wie der Firma der Aufstieg zu einem Weltkonzern gelingen konnte und welche Schattenseiten der Erfolg hat. Die Dokumentation ist auf ZDFinfo am Donnerstag um 20.15 Uhr zu sehen und wird am Montag, 18. Dezmber im ZDF auf dem Sendeplatz des WISO-Magazins um 19.25 Uhr wiederholt.