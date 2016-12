Amazon "Echo": Hilfe bei Mordfall?

Der digitale Assitent "Echo" soll den Nutzern den Alltag erleichtern. Nun könnte Amazons Gerät bei der Aufklärung eines Mordes helfen. Laut US-Berichten wollen Ermittler auf Informationen von "Echo" zurückgreifen.



Für die Aufklärung eines Mordes im US-Bundesstaat Arkansas wollen die Ermittler laut Medienberichten auf Daten von Amazons digitalem Assistenten "Echo" zugreifen. Die Polizei verlangt der Nachrichtenseite "The Information" zufolge die Herausgabe von Audio-Daten, die das im Haus des Verdächtigen gefundene Gerät aufgezeichnet haben könnte. Der Mann war im Februar festgenommen worden. Ihm wird der Mord an einem Bekannten in seinem Haus vorgeworfen.