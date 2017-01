Amazon Fire TV Stick für Gamer?

Mit dem Amazon Fire TV Stick lassen sich Filme und Serie einfach auf dem großen Fernseher streamen. Kommen dabei allerdings auch Gamer zum Zug?



Streaming hat sich in den letzten Jahren als feste Größe in der Medienlandschaft etabliert. Auch der Versandriese Amazon macht dabei mit und hat seit April 2015 den Amazon Fire TV Stick im Angebot. Das Unternehmen verspricht dabei in Sekundenschnelle aus jedem Fernseher ein Unterhaltungscenter zu machen. Für nur 40 Euro kann der Stick erworben werden. Doch welche Funktionen bietet das Gerät überhaupt? Und ist es auch für Gamer geeignet?