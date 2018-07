Amazon: Hollywood-Duo soll die "Herr der Ringe"-Serie entwickeln

J. D. Payne und Patrick McKay sind Amazons Auserwählte. Die beiden sollen "Herr der Ringe" in eine Prime-Video-Show bringen.



Eine Fernsehserie zu den erfolgreichen Kinofilmen "Herr der Ringe"? Was für Fans der Fantasy-Erfolge wie schönste Musik klingen mag, soll dank Amazon jetzt endlich Wirklichkeit werden, berichtet "cnet". Bereits 2017 ließ Amazon Pläne durchsickern, die nun Gestalt annehmen.